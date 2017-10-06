Сенаторы проверяют подготовку Волгограда к ЧМ-2018

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, сенаторы прибыли в город 5 октября. В составе комиссии во главе с председателем Андреем Кутеповым, помимо сенаторов от Волгоградской области, также представители в Совете Федерации от Республики Татарстан, Нижегородской области и Краснодарского края.

В первую очередь гости посетили аэропорт Волгограда — осмотрели международный терминал «С» и проверили ход строительства терминала В внутренних авиалиний, которой планируется открыть к маю 2018 года.

В программе на пятницу, 6 октября, — посещение стадионов «Зенит» и «Волгоград Арена», а также ж/д вокзала «Волгоград-1», 25-й больницы, строящейся рокадной дороги и фан-зоны для болельщиков FIFA.