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11:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

Сенаторы проверяют подготовку Волгограда к ЧМ-2018

Временная комиссия Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ по футболу инспектирует объекты Волгограда, строящиеся к мундлиалю.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной Думе, сенаторы прибыли в город 5 октября. В составе комиссии во главе с председателем Андреем Кутеповым, помимо сенаторов от Волгоградской области, также представители в Совете Федерации от Республики Татарстан, Нижегородской области и Краснодарского края.

В первую очередь гости посетили аэропорт Волгограда — осмотрели международный терминал «С» и проверили ход строительства терминала В внутренних авиалиний, которой планируется открыть к маю 2018 года.

В программе на пятницу, 6 октября, — посещение стадионов «Зенит» и «Волгоград Арена», а также ж/д вокзала «Волгоград-1», 25-й больницы, строящейся рокадной дороги и фан-зоны для болельщиков FIFA.

Напомним, что 4 октября строительство объектов к ЧМ-2018 в Волгограде проверила комиссия FIFA.

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