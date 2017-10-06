Лавров вспомнил договор с Казахстаном о добрососедстве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о
Выступление главы внешнеполитического ведомства РФ состоялось после официальных переговоров с министром иностранных дел РК Кайратом Абдрахмановым.
«Переговоры прошли в доверительном ключе, были весьма и весьма содержательными, позволили согласовать целый ряд подходов к актуальным вопросам международной повестки дня. Именно на такую совместную созидательную работу нас нацеливает подписанный в 2013 году договор между нашими странами, о добрососедстве и союзничестве в 21 веке, который был инициирован Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», — сказал Сергей Лавров.
Он отметил, что этот договор предусматривает проведение согласованной внешнеполитической линии.
«Мы отметили наступающую через несколько дней памятную дату — 25 лет с момента установления дипломатических отношений. Мы в этом году реализовали целый комплекс мероприятий, посвященных этому юбилею. Нам есть что записать в актив нашего стратегического партнерства и союзнечества», — дополнил он.
Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов заявил, что
«Мы с моим коллегой смогли обсудить широкий круг вопросов, который постоянно актуализирутся», — отметил министр.
По словам Кайрата Абдрахманова, сторонам удалось обсудить текущую ситуацию и наметить планы на перспективу.
«Уделили внимание ходу подготовки к уже 14-ому по счету форуму межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Россией, который пройдет в Челябинске с участием глав государств», — сообщил глава МИД РК.
Казахстанский министр напомнил, что на днях в Сочи состоится заседание совета глав государств СНГ. «В Казахстане мы убеждены, что и в 21 веке СНГ остается жизнеспособной и весьма востребованной организацией», — заявил он.
Кайрат Абдрахманов рассказал, что на неформальном саммите СНГ в Бурабае, в октябре 2015 года Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул предложение о трансформации СНГ.
«Отмечалось необходимость оптимизации несвойственных функций, что позволило бы сделать организацию менее громоздкой и эффективной. И сегодня мы с удовлетворением можем сказать, что к встрече в Сочи мы подходим к конкретными результатами по реализации выдвинутых инициатив Главы казахстанского государства», — заключил министр.