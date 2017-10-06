Константин Шадрин возглавил Думу Шелехова

— Сегодня депутаты большинством голосов избрали меня председателем Думы Шелехова. Сейчас я занят рабочими вопросами, — сказал Константин Шадрин.

Напомним, работа нового созыва Думы Шелехова началась со скандала: народные избранники не смогли определиться с председателем. После этого в СМИ Иркутской области появились публикации о возможном конфликте интересов, политических подковерных играх и борьбе за власть. Корр. ИА IrkutskMedia связался с тремя опытными членами представительного органа, которые рассказали, что принятие решения о спикере вызвано не эпическими политическими баталиями, а сомнениями и метаниями депутатов-новичков.