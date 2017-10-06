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12:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Константин Шадрин возглавил Думу Шелехова

Единоросс Константин Шадрин избран председателем Думы Шелехова. Об этом корр. ИА IrkutskMedia в телефонном разговоре сообщил лично новый спикер представительного органа. За его кандидатуру проголосовали 11 депутатов из 19-ти.

Источник: IrkutskMedia.ru

— Сегодня депутаты большинством голосов избрали меня председателем Думы Шелехова. Сейчас я занят рабочими вопросами, — сказал Константин Шадрин.

Напомним, работа нового созыва Думы Шелехова началась со скандала: народные избранники не смогли определиться с председателем. После этого в СМИ Иркутской области появились публикации о возможном конфликте интересов, политических подковерных играх и борьбе за власть. Корр. ИА IrkutskMedia связался с тремя опытными членами представительного органа, которые рассказали, что принятие решения о спикере вызвано не эпическими политическими баталиями, а сомнениями и метаниями депутатов-новичков.

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