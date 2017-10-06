Минкультуры отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в Петербурге
Министерство культуры России отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в
Министерство культуры России отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в
Министерство культуры России отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в
Из снимка следовало, что есть некий список деятелей, приглашение которых на
В «стоп-листе» фигурировали режиссеры Александр Сокуров, Энг Ли и Дэнни Бойл, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, журналист Фекла Толстая и др.
Со своей стороны, в Минкультуры сказали, что лица из фальшивого
Абсурдность и нелепость ситуации заключается еще и в том, что большинство людей, фигурирующих в этом «псевдо-списке персон нон-грата», получили приглашение принять участие в программе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, что подтверждается копиями приглашений, разосланных в адрес каждого из них.
Как подчеркнули в ведомстве, форум является независимой дискуссионной площадкой, и там нет цензуры, а его участниками станут все приглашенные деятели, рабочий график которых это позволит.