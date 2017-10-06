Минкультуры отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в Петербурге

Министерство культуры России отреагировало на слухи о списке «нежелательных» гостей на форум в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Ранее в интернете появилась фотография письма, якобы написанного первым замминистра культуры Владимиром Аристарховым на имя статс-секретаря замминистра культуры Александра Журавского.

Из снимка следовало, что есть некий список деятелей, приглашение которых на Санкт-петербургский международный культурный форум «нецелесообразно».

В «стоп-листе» фигурировали режиссеры Александр Сокуров, Энг Ли и Дэнни Бойл, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, журналист Фекла Толстая и др.

Со своей стороны, в Минкультуры сказали, что лица из фальшивого стоп-листа на самом деле приглашены на форум.

Абсурдность и нелепость ситуации заключается еще и в том, что большинство людей, фигурирующих в этом «псевдо-списке персон нон-грата», получили приглашение принять участие в программе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, что подтверждается копиями приглашений, разосланных в адрес каждого из них. Министерство культуры России