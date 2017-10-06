Новый глава Приморья Андрей Тарасенко представлен региональной элите
На церемонию собралось порядка 500 человек из администрации, краевого парламента и
На церемонию собралось порядка 500 человек из администрации, краевого парламента и
Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сменивший на этом посту Владимира Миклушевского, официально представлен представителям региональной власти, бизнеса, силовых структур и духовенства. Первая встреча нового руководителя региона с подчиненными и другими видными в Приморье персонами состоялась в здании администрации Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
На короткой церемонии представления врио первым слово взял полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он поблагодарил Владимира Миклушевского за экономические начинания, но отметил, что работы впереди еще очень. Нового главу региона полпред назвал опытным человеком. «Надеюсь, у Андрея Владимировича все получится. Буду ему помогать. Одному не справиться в развитии и выполнении всех задач», — уточнил полпред.
После Трутнева несколько слов сказал
С небольшой, не подготовленной заранее речью выступил, наконец, Андрей Тарасенко, отметив, что самое главное сейчас это то, что он вернулся домой.
На представление нового главы Приморского края собралось порядка 500 человек. Это значительная часть сотрудников администрации Приморья, депутаты краевого парламента и государственной думы, городского собрания, сотрудники силовых ведомств, муниципальных образований и представители бизнеса. На мероприятии присутствовал также митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Церемония прошла довольно скоротечно и заняла всего около 30 минут. Не став тратить время на общение с прессой, Андрей Тарасенко в сопровождении и.о.