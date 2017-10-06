Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Путин сменил губернатора Новосибирской области
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Умерла актриса Анна Вяземски
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый глава Приморья Андрей Тарасенко представлен региональной элите

На церемонию собралось порядка 500 человек из администрации, краевого парламента и бизнес-сообщества.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Владивосток, 6 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сменивший на этом посту Владимира Миклушевского, официально представлен представителям региональной власти, бизнеса, силовых структур и духовенства. Первая встреча нового руководителя региона с подчиненными и другими видными в Приморье персонами состоялась в здании администрации Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

На короткой церемонии представления врио первым слово взял полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он поблагодарил Владимира Миклушевского за экономические начинания, но отметил, что работы впереди еще очень. Нового главу региона полпред назвал опытным человеком. «Надеюсь, у Андрея Владимировича все получится. Буду ему помогать. Одному не справиться в развитии и выполнении всех задач», — уточнил полпред.

Источник: PrimaMedia.ru

После Трутнева несколько слов сказал экс-губернатор Владимир Миклушевский. «Это кадровое решение президента, отставка по моему собственному желанию. Теперь меня ждет работа в Москве на благо страны», — отметил он.

С небольшой, не подготовленной заранее речью выступил, наконец, Андрей Тарасенко, отметив, что самое главное сейчас это то, что он вернулся домой.

На представление нового главы Приморского края собралось порядка 500 человек. Это значительная часть сотрудников администрации Приморья, депутаты краевого парламента и государственной думы, городского собрания, сотрудники силовых ведомств, муниципальных образований и представители бизнеса. На мероприятии присутствовал также митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Церемония прошла довольно скоротечно и заняла всего около 30 минут. Не став тратить время на общение с прессой, Андрей Тарасенко в сопровождении и.о. вице-губернаторов покинул зал заседаний.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Человек, который может принимать решения — сенатор Людмила Талабаева об Андрее Тарасенко
Сергей Сопчук: Эффективность депутата реализует его команда и системность в работе
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Захарова намерена добиться исключения фото убитого посла из игры
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь