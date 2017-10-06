Донские депутаты рассмотрят инициативу о возвращении прямых выборов мэров

В случае его одобрения профильным комитетом будет дан старт сбору подписей в поддержку инициативы.

«Сейчас в инициативной группе 23 человека, однако помогать собирать подписи нам будет гораздо больше людей. По форме эта процедура напоминает предвыборную кампанию: нам необходимо собрать 20 тыс подписей, чтобы проект был рассмотрен донским парламентом. Уверен, что нам это удастся», — сказал депутат.

По мнению инициативной группы, в случае прямых выборов мэр будет нести большую ответственность перед горожанами, а также прислушиваться к их мнению. Глава администрации, считают они, отсчитывается в основном перед губернатором.