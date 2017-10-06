Киеву не удастся организовать морскую блокаду Крыма, заявили в Госдуме

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма «токсичную атмосферу», чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и арест их капитанов.
«Мы видим попытку организовать международную морскую блокаду полуострова, но, уверен, что киевские власти ждет глубокое разочарование. Их желание полностью изолировать полуостров никогда не сбудется, так как у Крыма с каждым годом становится все больше друзей на международной арене», — сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что всю линейку блокад, которую использовала Украина для «удушения крымчан», полуостров смог пережить без катастроф.
«Все эти “токсичные зоны”, блокады, мрачное небо — это завуалированное согласие, что Крым все-таки российский», — подчеркнул Бальбек.