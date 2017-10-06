Волгоградские депутаты отдежурили рабочую смену на скорой помощи

Работы в диспетчерской станции скорой помощи Волгограда всегда хватает. Телефон здесь не смолкает ни на минуту. Важно за короткое время оценить состояние пациента и направить нужных врачей на помощь. В рамках акции «Испытано на себе» с тонкостями работы диспетчерской, а также медперсонала скорой помощи знакомятся депутаты.

Мощности, которыми сегодня обладает областной центр скорой помощи, впечатляют. На территории региона трудятся 127 бригад общепрофильной, реанимационной, психиатрической и педиатрической направленности.

Роман Морозов, главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи»: «В целом, мы справляемся с тем объемом вызовов, которые поступают в диспетчерскую скорой медицинской помощи. Нам хватает и бригад. Конечно, есть незначительный дефицит кадров, но мы справляемся».

Руководство станции активно модернизирует и свой автопарк. За последнее время только в Волгограде и Волжском станция скорой помощи получила 95 новых современных автомобилей.

Современные кареты скорой медицинской помощи сегодня оборудованы буквально по последнему слову техники. Здесь есть и современный дефибриллятор, кислородные маски и даже монитор реанимационный. А значит, отправляясь на выезд, медицинская бригада готова оказать помощь даже в самых экстренных ситуациях.

И такие случаи, признаются фельдшеры, случаются регулярно. Готовым быть нужно сразу ко всему.

— Бывают, например, простые, обычные — температура, давление. Иногда у нас бывают ДТП, пожары. Приходится выезжать даже одним.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bkrA0bF3Ijw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В откровенном разговоре с депутатом Екатерина признается: технически автомобили скорой помощи безупречны, все необходимые медикаменты также в наличии. Однако существуют и проблемы.

— Больше бы медперсонала на скорые помощи, потому что очень не хватает. Потому что не хочет никто идти, потому что работа сложная, работаем по одному.

Сегодня главная цель властей всех уровней в вопросе работы медицинских бригад — найти баланс в работе как врачей, так и самих пациентов, и таким образом сделать работу скорых намного эффективнее.

Анна Кувычко, депутат Государственной Думы ФС РФ от Волгоградской области, федеральный координатор партийного проекта «Народный контроль»: «Конечно же, мы не должны забывать о том, что первостепенны здесь интересы пациента. Сейчас мы будем разбираться с тем, насколько эффективна эта помощь, насколько качественно она оказывается, и делать соответствующие выводы для того, чтобы вносить соответствующие изменения в законодательные акты».