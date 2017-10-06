Счетная палата России обнаружила финансовые нарушения у правительства Омской области во время паводка

Счетная палата России во время ревизии обнаружила массу финансовых нарушений в работе правительства Омской области во время прошлогоднего паводка.

Проводивший проверку аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров отметил, что областные власти подготовились к стихии заранее, но не смогли избежать последствий подтопления.

Он сообщил, что из выделенных на ликвидацию ЧС федеральных 653 миллионов рублей, 340 миллионов, или 52 процентов пошли на выплаты материальной помощи гражданам. Еще 315 миллионов обправительство потратило на аварийно-восстановительные работы.

При этом единовременная материальная помощь по 10 тысяч рублей выплачена 21 034 пострадавшим гражданам. Финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости, по 50 тысяч рублей получили 2 531 жителей.

Счетная палата отметила ряд положительных моментов, такие, как создание единого центра закупок, а также организация работы органов местного самоуправления по оказанию материальной помощи пострадавших.

Тем не менее недочетов оказалось больше. В частности, власти не соблюдали установленные законом сроки.

— Выявлено 5 случаев нарушения сроков подготовки МЧС России совместно с правительством Омской области проектов решений Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда (от 16 до 214 дней). При этом вопрос о выделении средств на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ рассматривался в МЧС России 234 дня. Кроме того были два случая несоблюдения Минфином России срока перечисления первого транша в размере 30% на оказание гражданам помощи (от 4 до 7 дней), — говорится в отчете Счетной палаты.

Также установлено, что региональный Минстрой затягивал сроки перечисления средств муниципальным образованиям на аварийно-восстановительных работ.

В свою очередь, облправительство не контролировало нужным образом списки пострадавших. В результате в Усть-Ишимском районе компенсации были выплачены дважды.

— Так, в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области выявлено двойное (повторное) включение в списки пострадавших 164 граждан, на выплаты которым были направлены бюджетные ассигнования в сумме 1,8 млн руб., выделенных из Резервного фонда, — -заявили в ведомстве.

По последнему факту направлено обращение в Генпрокуратуру и представление губернатору Виктору Назарову. Деньги должны будут вернуть в бюджет.

Помимо этого не подтверждена обоснованность траты 24 миллионов на аварийно-спасательные работы, поскольку документы на поврежденные объекты были оформлены с нарушениями.

Счетная палата признала, что 13,2 миллиона рублей на восстановление дорог в деревне «Бородинка» были выделены незаконно.