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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Ростова согласовали установку памятника «Героям Донбасса»

Администрация Ростова-на-Дон утвердила установку памятника «Героям Донбасса» в парке им. Островского, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Памятник представляет собой стелу с Георгиевским крестом, расположенную на мраморном основании. Как ранее сообщал «“Ъ-Юг”», работы по установке памятника начала общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» до выхода официального разрешения. В организации сообщили, что у них есть устное разрешение местных властей.

Тогда глава регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Тимур Оккерт посетовал, что история с памятником оказалась в центре скандала: «Скажу откровенно: мы понимали, что тема щепетильная, поэтому не хотели привлекать внимание до момента открытия. Есть люди, которые шарахаются от этой темы, другие считают, что увековечивать героев Донбасса еще не время».

По его словам, некоторые горожане уже написали жалобы на эту инициативу. «Там формулировка, что это памятник “сомнительной исторической роли”. То есть политику нашего государства на Донбассе они называют “сомнительной”?», — возмутился тогда господин Оккерт.

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