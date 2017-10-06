Власти Ростова согласовали установку памятника «Героям Донбасса»

Памятник представляет собой стелу с Георгиевским крестом, расположенную на мраморном основании. Как ранее сообщал «“Ъ-Юг”», работы по установке памятника начала общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» до выхода официального разрешения. В организации сообщили, что у них есть устное разрешение местных властей.

Тогда глава регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Тимур Оккерт посетовал, что история с памятником оказалась в центре скандала: «Скажу откровенно: мы понимали, что тема щепетильная, поэтому не хотели привлекать внимание до момента открытия. Есть люди, которые шарахаются от этой темы, другие считают, что увековечивать героев Донбасса еще не время».