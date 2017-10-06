Сергей Крючков уволился с поста главы воронежского Фонда капремонта
Руководитель воронежского Фонда капремонта Сергей Крючков покинул свой пост. В Фонде подтвердили, что последний день он отработает в пятницу, 6 октября.
Руководитель воронежского Фонда капремонта Сергей Крючков покинул свой пост. В Фонде подтвердили, что последний день он отработает в пятницу, 6 октября.
Как рассказали в Фонде капремонта, о своей отставке Сергей Крючков сообщил подчиненным на пятничной планерке. Должность он покинул по собственному желанию.
Кто заменит его на посту руководителя регионального Фонда, пока неизвестно. Решение о назначении и.о. руководителя структуры примет учредитель
Бывший