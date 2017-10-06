Сергей Крючков уволился с поста главы воронежского Фонда капремонта

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Как рассказали в Фонде капремонта, о своей отставке Сергей Крючков сообщил подчиненным на пятничной планерке. Должность он покинул по собственному желанию.

Кто заменит его на посту руководителя регионального Фонда, пока неизвестно. Решение о назначении и.о. руководителя структуры примет учредитель компании-оператора — Департамент жилищно-коммунального хозяйства.