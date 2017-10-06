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13:04 (мск), источник: РИА Новости

Путин принял отставку губернатора Новосибирской области

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должности новосибирского губернатора Владимира Городецкого, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Городецкий покинул пост «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Андрея Травникова.

Путин провел с Травниковым рабочую встречу, на которой сообщил о принятом решении.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава Орловской области Вадим Потомский.

В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал, сообщая о кадровых перестановках, руководствоваться данными от администрации президента.

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