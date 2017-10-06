Путин принял отставку губернатора Новосибирской области

Владимир Городецкий покинул пост «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Андрея Травникова.

Путин провел с Травниковым рабочую встречу, на которой сообщил о принятом решении.

За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский и глава Орловской области Вадим Потомский.