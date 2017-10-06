Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Ты толстая!": Губерниев неосторожно пошутил о весе Макеевой
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Пышное платье и тиара: кадры со свадьбы Шурыгиной - СМИ
Стройная и счастливая: Галкин показал фото жены
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13Самое продаваемое оружие в США
13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в тексте указа.

Накануне появилась информация о том, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства «ФедералПресс» это произошло в Администрации президента. Впрочем, руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов в Facebook опроверг это сообщение.

«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в Администрацию Президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в Администрации Президента не был», — заверил он.

Избранные молодые: новые губернаторы — новые задачи
Во время загрузки произошла ошибка.
23 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Александр Удавихин
Звездопад!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Москва договорилась Эр-Риядом о продаже С-400 «Триумф»
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Захарова намерена добиться исключения фото убитого посла из игры
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь