Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в тексте указа.
Накануне появилась информация о том, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства «ФедералПресс» это произошло в Администрации президента. Впрочем, руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов в Facebook опроверг это сообщение.
«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в Администрацию Президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в Администрации Президента не был», — заверил он.