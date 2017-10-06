Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в тексте указа.

Накануне появилась информация о том, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства «ФедералПресс» это произошло в Администрации президента. Впрочем, руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов в Facebook опроверг это сообщение.