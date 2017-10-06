Россель: уральской столице нужна Екатерина с протянутой рукой
И подсветкой.
И подсветкой.
Памятник покровительнице уральской столицы Святой Екатерине мог бы появиться в районе ККТ «Космос». По масштабам он не должен уступать статуе Свободы в
Гигантский монумент, по мнению первого свердловского губернатора, не плохо было бы установить на берегу Исети.
«Надо поставить Екатерину такого роста, чтобы ее было видно со всех концов Екатеринбурга, и чтобы она стояла с протянутой рукой, как вечная покровительница жителей города, чтобы она стала матерью этого города. Люди будут к ней обращаться и, возможно, многие их несчастья будут устранены», — предположил Россель.
Бывший губернатор предложил также сделать для статуи подсветку, чтобы ее было видно и пассажирам пролетающих мимо самолетов. «Это как статуя Свободы в Нью-Йорке», — уточнил он.
По мнению сенатора, такая достопримечательность привлекла бы в столицу Урала множество туристов, в том числе и иностранных.