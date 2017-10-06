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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Кондратьев рассказал, сколько кубанцев поддерживают возрождение казачества

КРАСНОДАР, 6 окт — РИА Новости. Около 70% жителей Кубани поддерживают возрождение казачества в Краснодарском крае, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках Всероссийского форума казачьих обществ, который проходит в Краснодаре.

«Сегодня 70% жителей региона поддерживают возрождение казачества. Но важно понимать, что очень многое зависит и от самого казачества. Они должны быть казаками не только на службе, но и в повседневной жизни», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, на поддержку казачества на следующий год из регионального бюджета выделена «беспрецедентная» сумма — 1,1 миллиарда рублей.

«Это не просто деньги на форму и на парад, это деньги на жизнь и на те мероприятия, которые казачество сегодня проводит в нашем регионе», — уточнил глава края.

Губернатор напомнил, что Краснодарский край — первый в стране регион, который привлек реестровых казаков к охране частного порядка.

Как уточнил Кондратьев, на сегодняшний день в уличных патрулях региона задействовано 1,6 тысячи казаков. Кроме того, впервые в текущем году в летний период казаки патрулировали все набережные Краснодарского края.

«Это были патрули по два человека, буквально через каждые 100 метров отдыхающие на своих страничках в интернете давали очень высокую оценку тому, что их охраняют казаки», — отметил политик.

Он уточнил, что казаки на курортах региона охраняли муниципальное имущество: скамейки, памятники, парапеты, выполняя «функцию частного охранного предприятия».

«Сейчас мы переходим к охране больниц, объектов госсобственности. Я считаю, что казаки должны взять под свой контроль объекты госсобственности в Краснодарском крае. Это принципиально важно», — заявил глава региона, отметив, что коммерческие ЧОП должны охранять только коммерческие предприятия.

Ранее Кондратьев заявил, что в крае до конца текущего года планируется передать 100% школ региона под охрану казаков.

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 Кондратьев рассказал, сколько кубанцев поддерживают возрождение казачества
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