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13:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко заявила о необходимости новых проектов в сфере развития общественных пространств

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, 5 октября глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла участие в открытии нового этапа социально- просветительской программы «Академия новых лиц».

Источник: НТА-Приволжье

Рассматриваемые в ходе мероприятия социальные инициативы затрагивали вопросы благоустройства набережной, создания досуговых центров на базе библиотек, общественных центров при районных администрациях, восстановления заброшенных парков.

"Академия новых лиц" — это фактически действующий инкубатор социальных проектов, эффективность которого доказана на практике. Сейчас мы очень рассчитываем увидеть новые проекты в области развития общественных пространств, привлечения активных горожан к решению городских вопросов.
Елизавета Солонченко

«Участие в образовательно-просветительской программе дает возможность студентам, молодым активным нижегородцам получить навыки проектного управления, творчески самореализоваться в городской среде, — отметил научный руководитель “Академии новых лиц”, профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин. — Разрабатывая социальные проекты, представляя их в различных публичных форматах и участвуя в разнообразных конкурсах, молодежь готовит себя к дальнейшей профессиональной деятельности в области городской публичной политики».

СПРАВКА

За два года действия программы ее участниками было разработано более 300 социальных проектов. В их числе фестиваль «Здоровая нация», проект по адаптации к жизни в обществе воспитанников детских домов, зонирование социального пространства для жителей нового жилого микрорайона в Богородском районе и многие другие инициативы.

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