Елизавета Солонченко заявила о необходимости новых проектов в сфере развития общественных пространств

"Академия новых лиц" — это фактически действующий инкубатор социальных проектов, эффективность которого доказана на практике. Сейчас мы очень рассчитываем увидеть новые проекты в области развития общественных пространств, привлечения активных горожан к решению городских вопросов.

«Участие в образовательно-просветительской программе дает возможность студентам, молодым активным нижегородцам получить навыки проектного управления, творчески самореализоваться в городской среде, — отметил научный руководитель “Академии новых лиц”, профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин. — Разрабатывая социальные проекты, представляя их в различных публичных форматах и участвуя в разнообразных конкурсах, молодежь готовит себя к дальнейшей профессиональной деятельности в области городской публичной политики».

За два года действия программы ее участниками было разработано более 300 социальных проектов. В их числе фестиваль «Здоровая нация», проект по адаптации к жизни в обществе воспитанников детских домов, зонирование социального пространства для жителей нового жилого микрорайона в Богородском районе и многие другие инициативы.