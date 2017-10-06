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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Сенатор Россель оценил готовность Екатеринбурга к проведению ЭКСПО-2025

Екатеринбург. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Екатеринбург готов к проведению всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году, но городу потребуются дополнительные средства, заявил первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации РФ Эдуард Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

«Город Екатеринбург для проведения ЭКСПО-2025 готов сегодня. Кроме, конечно, тех работ, которые надо специально сделать для выставки. Если нам удастся выиграть и здесь провести вот такую выставку в 2025 году, то потребуются очень серьезные средства, и тут Федерация будет помогать, потому что в одиночку Свердловская область с таким не справится», — сказал Э. Россель.

По его словам, проведение выставки в Екатеринбурге даст шанс региону.

«Заявка очень серьезная. Такая выставка проводится в течение полугода. Она для Свердловской области дает такой шанс, который трудно вообще даже оценить», — добавил Э. Россель.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок состоялась в конце мая. Конкурентами Екатеринбурга за право проведения выставки будут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164 сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Если Екатеринбург победит, ЭКСПО-2025 будет проходить с мая по ноябрь. Тема выставки — «Преобразуя наш мир: доступные инновации — для наших детей и будущих поколений».

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