Путин назначил Травникова и.о. новосибирского губернатора
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин назначил Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.
Таким образом, от должности освободили главу области Владимира Городецкого. Он покинул пост «по собственному желанию».
До назначения Травников почти год был мэром Вологды.
Эта кадровая перестановка стала восьмой за последнее время: ранее посты покинули главы Красноярского и Приморского краев, губернаторы Самарской, Нижегородской, Орловской областей, глава Ненецкого автономного округа и глава Дагестана.