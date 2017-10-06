Губернатор поневоле. Чем запомнился Городецкий новосибирцам

Источник: РИА "Новости"

К посту губернатора он шел долго и упорно, и отчасти ему помог счастливый случай в виде отставки Василия Юрченко по «утрате доверия». За свой срок Владимир Филиппович сделал немало полезного для города и региона, отметившись при этом и не с лучшей стороны как губернатор и глава областного правительства. Корреспондент «ФедералПресс» подготовил рейтинг самых значимых достижений и провалов Городецкого.

Еще на посту мэра, Городецкий запомнился необычными высказываниями, например, про снежные завалы. Да и кандидатура Владимира Филипповича как преемника вызвала много вопросов. Неудивительно, что, став губернатором, Городецкий попал под микроскоп разных экспертов, которые фиксировали каждый шаг первого лица Новосибирской области, оценивая его с разных сторон. По сути, любое действие со знаком «+», можно с ловкостью «переквалифицировать» в знак «-«.

Достижения.

Бронзовый триумф.

Проекты вроде молодежного чемпионата по хоккею с шайбой или новой ледовой арены сложно отнести к достижениям. Но то, что в «эпоху Городецкого» хоккейная «Сибирь» умудрилась занять третье место в Кубке Гагарина сезона 2014/15и получить бронзовые медали — относят, в том числе, и в актив Владимира Филипповича. Одни считают, что губернатор поспособствовал в мотивации игроков и спонсоров, другие, наоборот, благодарят Городецкого за «активное невмешательство».

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Vox populi.

Новосибирск всегда был свободным городом в плане народного волеизъявления по поводу и без него. В «эпоху Городецкого» гражданская активность только возросла. Митинги сторонников и противников «Тангейзера», визиты оппозиционных политиков, ситуация с повышением тарифов, когда на площади Ленина собрались разные группы электората. И надо признать, что губернатор умел вовремя принять нужную сторону и поддержать необходимое, для увеличения политического авторитета, решение.

Залог успеха.

Команду себе Городецкий подобрал опытную и проверенную. Например, Ольгу Молчанову, которая с 1997 года работала в мэрии, Владимир Филиппович поставил на должность минэкономразвития. Другой вечный сподвижник, спикер горсовета Надежда Болтенко и вовсе с легкой руки Городецкого стала сенатором в Совете Федерации. Заместители в правительстве — глава облизбиркома Юрий Петухов и вечный зам по мэрии Владимир Знатков. Последних, кстати, прочили в преемники. Такая команда за три с половиной года обходилась почти без скандалов, которые проявились лишь в середине 2017 году — например ситуация с Сергеем Пыхтиным, главой минсоцразвития, или министром сельского хозяйства Василием Пронькиным, который лишился поста заместителя председателя правительства в связи с «тогучинским лесом».

«Знаю, город будет».

Опальный экс-губернатор Василий Юрченко перетянул Городецкого на повышение в правительство, чтобы тот занимался проектом новосибирской агломерации. Надо отдать Владимиру Филипповичу должное — он свой первоначальный функционал не забросил, продолжая совершенствовать идею развития Новосибирска, включая туда новые элементы вроде «Наукополиса» и организуя крупные конференции с приглашением федеральных экспертов, что способствует привлечению инвестиций.

«Знаю, сад цвести».

Развитие форума «Технопром» — другая заслуга Городецкого, которую можно связать с агломерацией и концепцией реиндустриализации. С каждым годом — больше площадок, спикеров, тем, ученых с мировых именем и дискуссий, некоторые из которых становятся общефедеральными трендами. Например, совместное урало-сибирское освоение Арктики, которое стало возможным после заседания госкомиссии по вопросам развития этого региона.

Провалы.

Горб имени себя.

Новоиспеченному губернатору Городецкому, помимо хлестких высказываний, вынесенных в заголовок публикации, припоминали и некоторые действия в период его мэрства. Например, строительство развязки на Южной площади, куда было потрачено около 2,5 миллиардов рублей, а прогнозируемый эффект в части уменьшения трафика и пробок не был достигнут. Зато проложенная дорога на колоннах получила в народе прозвище «Горб Городецкого», что не добавило Владимиру Филипповичу плюсов в карму.

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«Соловьиные трели».

О том, что стул под Городецким шатается, витало в воздухе не только в последнее время, а еще в 2014 году. Тогда известный телеведущий Владимир Соловьев, в течение двух недель, публично высказывался о возможных махинациях экс-мэра Новосибирска в продаже земельных участков под точечную застройку. Скандал был велик настолько, что еще полгода полыхал в местных и федеральных СМИ, а многие решили, что Соловьев выступил неспроста.

Мусор раздора.

В итоге, с таким либеральным электоратом, Городецкий оказался меж двух огней. С одной стороны, регион ждал решения задач, которые требовали безотлагательных действий, с другой — нельзя быть уверенным, что какой-нибудь общественник не изучит очередную концессию. Так и получилось с ГЧП по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирском районе, против которых, сначала, протестовали экологи, затем подключились видные общественные деятели и депутаты заксобрания. Причем, представители фракции КПРФ и вовсе готовились объявить местный аналог импичмента губернатору.

Мост слишком далеко.

Другая концессия, вызвавшая немало дискуссий и кривотолков, касалась строительства четвертого моста через Обь. Здесь депутаты заксобрания также оттянулись на славу, разобрав не только необходимость сооружения очередной переправы, учитывая, что Бугринский мост не особо разгрузил трафик на правом берегу. Но и пристально изучили стоимость концессии, попутно поинтересовавшись, не было бы дешевле построить общегородскую линию наземного скоростного трамвая, от которого будет больше толку? На такой вопрос губернатор Городецкий предпочел не отвечать.

Ощущение цугцванга.