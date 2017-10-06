Задержан вице-министр финансов Молдовы

«Четыре человека задержаны в ходе сегодняшней операции. Речь идет о вице-министре финансов и трех бизнесменах. Другие детали будут предоставлены позже», — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

Речь идет о вице-министре финансов Марии Кэрэуш. Чиновница, выходя из здания министерства, заявила прессе, что не считает себя виновной.