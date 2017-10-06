Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Умерла актриса Анна Вяземски
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
14:14 (мск), источник: Sputnik.md

Задержан вице-министр финансов Молдовы

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В Министерстве финансов утром проводились обыски по делу, связанному с коррупцией.

Источник: Sputnik.md

«Четыре человека задержаны в ходе сегодняшней операции. Речь идет о вице-министре финансов и трех бизнесменах. Другие детали будут предоставлены позже», — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

Речь идет о вице-министре финансов Марии Кэрэуш. Чиновница, выходя из здания министерства, заявила прессе, что не считает себя виновной.

Как пишет пресса, расследуются результаты тендеров по госзакупкам.

Мария Кэрэуш решением правительства назначена на должность вице-министра финансов 3 февраля 2010 года. С 1992 по 1999 годы она была начальником финансового отдела столичного сектора Ботаника. С 1999 по 2007 годы руководила кишиневским подразделением казначейства в министерстве финансов, отвечая за муниципальный и государственный бюджеты. С 2007 по 2010 годы возглавляла главное управление финансов в примэрии Кишинева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Задержан вице-министр финансов Молдовы
В Кишиневе мужчина упал с 13 этажа: у полиции несколько версий трагедии
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
6 увлажняющих средств к началу отопительного сезона Одна из причин сухости кожи осенью — центральное отопление. Возьми на заметку шесть средств с высокой концентрацией увлажняющих веществ
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь