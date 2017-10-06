Депутаты Госдумы: новому главе Новосибирской области предстоит ликвидировать раскол элит

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Андрею Травникову, назначенному в пятницу врио губернатора Новосибирской области вместо ушедшего в отставку Владимира Городецкого, на новом посту предстоит консолидировать деловые элиты региона, которые сейчас разобщены. Такое мнение высказали в разговоре с ТАСС депутаты Госдумы от Новосибирской области.

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«Травникову как временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области сейчас будет очень непросто. Его главной задачей я вижу консолидацию властных элит, потому что у нас есть разрозненность. Так что, вполне возможно, что этим и объясняется назначение человека извне, чтобы он смог объединить разные группы», — сказал ТАСС депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов («Единая Россия»).

При этом, по мнению Игнатова, завоевать доверие жителей области чужому для региона человеку будет достаточно сложно, и «все будет зависеть от его способностей и гибкости в принятии решений».

Другой новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЛДПР) согласился, что новому главе региона предстоит объединить власть, науку и бизнес. «Новосибирск — очень дифференцированный регион, это и наука, это и самые разные производства…, при этом есть серьезные… оборонные заводы, также Новосибирск — крупный логический, транспортный центр. Поэтому Травникову предстоит решать самые разные и разнонаправленные задачи — и с Академией наук отношения выстраивать, и с бизнес-структурами, промышленниками», — сказал ТАСС Савельев.

Владимир Городецкий, известный в Новосибирске политик, которому 69 лет, стал губернатором Новосибирской области в 2014 году, после отставки Василия Юрченко в связи с утратой доверия президента РФ. До этого Городецкий более 13 лет был мэром Новосибирска.