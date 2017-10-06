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14:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области назначили четырех судей

Постановлением Заксобрания Омской области от 28 сентября были назначены несколько мировых судей в регионе.

Источник: Reuters

Мировым судьей судебного участка № 51 в Кировском округе стала Ольга Айринг, мировым судьей судебного участка № 18 в Одесском районе стала Марина Евстратенко. Каждая была назначена на три года.

На десять лет посты займут Юлия Кальницкая, которая стала мировым судьей судебного участка № 85 в Советском округе, и Наталья Шефлер, которая стала мировым судьей судебного участка № 95 в Центральном округе.

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