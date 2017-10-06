В Омской области назначили четырех судей

Мировым судьей судебного участка № 51 в Кировском округе стала Ольга Айринг, мировым судьей судебного участка № 18 в Одесском районе стала Марина Евстратенко. Каждая была назначена на три года.

На десять лет посты займут Юлия Кальницкая, которая стала мировым судьей судебного участка № 85 в Советском округе, и Наталья Шефлер, которая стала мировым судьей судебного участка № 95 в Центральном округе.