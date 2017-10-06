Травников: за работу примусь с понедельника

«Обещаю быть в дальнейшем открытым для комментариев и диалога, но больше ничего сказать не могу, — сообщил Андрей Травников — Давайте пока уважать правила игры и вместе работать с понедельника».

Андрей Травников родился 1 февраля 1971 года в городе Череповце. Окончил Череповецкий металлургический техникум в 1990 году и Череповецкий государственный университет в 1998 году. Он является заместителем полномочного представителя президента России в Северно-Западном федеральном округе. Кроме того, Андрей Травников руководил крупными подразделениями компании «Северсталь», работал первым заместителем мэра Череповца и был первым заместителем губернатора.