Главой Кировского района стала Елена Янчукова

Накануне в Кировском райсовете прошел конкурс на замещение должности главы администрации Кировского района. Из пяти претендентов конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов — главу администрации Яркополенского сельского поселения Виктора Наумова и главу администрации Первомайского сельского поселения Елену Янчукову.

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Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в конце августа свои посты оставили несколько муниципальных руководителей, в том числе руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава Джанкойского района Александр Бочаров, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук. Глава РК Сергей Аксенов тогда подчеркнул, что данные кадровые решения были приняты по результатам инспекционных выездов в муниципалитеты.