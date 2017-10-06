Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польские полицейские сутки издевались над украинкой
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Друг плененного в Сирии узнал его на видео боевиков ИГ
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Твоё лицо, когда слушаешь Олю": Куценко высмеял Бузову
СМИ: Губерниев публично сделал замечание Макеевой
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
15Стрельба в Лас-Вегасе
14:51 (мск), источник: РИА Крым

Главой Кировского района стала Елена Янчукова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости (Крым). Депутаты Кировского районного совета назначили на должность главы администрации Кировского района Елену Янчукову. До назначения на пост она была руководителем села Первомайское. Об этом РИА Новости (Крым) рассказал глава райсовета Олег Гордеев.

«Она приступит к исполнению обязанностей после подписания контракта», — уточнил Гордеев.

Накануне в Кировском райсовете прошел конкурс на замещение должности главы администрации Кировского района. Из пяти претендентов конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов — главу администрации Яркополенского сельского поселения Виктора Наумова и главу администрации Первомайского сельского поселения Елену Янчукову.

Подробнее о кадровых перестановках во властных структурах Республики Крым и Севастополя читайте в сюжете РИА Новости (Крым) >>.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в конце августа свои посты оставили несколько муниципальных руководителей, в том числе руководитель администрации Кировского района Анатолий Покидченко, глава Джанкойского района Александр Бочаров, глава администрации Красногвардейского района Владимир Ганага, руководитель администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Феодосии Светлана Гевчук. Глава РК Сергей Аксенов тогда подчеркнул, что данные кадровые решения были приняты по результатам инспекционных выездов в муниципалитеты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Столкновение на путях: жертвами ДТП под Владимиром стали 16 человек
Путин уволил новосибирского губернатора Городецкого
Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
Минздрав разработал форму справки о смене пола
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Месси оказался в шаге от пропуска чемпионата мира в России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
6 увлажняющих средств к началу отопительного сезона Одна из причин сухости кожи осенью — центральное отопление. Возьми на заметку шесть средств с высокой концентрацией увлажняющих веществ
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь