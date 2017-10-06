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15:37 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поручил повысить качество местных дорог

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время рабочей поездки в Слуцкий район Минской области.

Источник: Sputnik.by

Тема необходимости восстановления дорог местного назначения была поднята еще в апреле на совещании у главы государства, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства. Тогда было отмечено, что республиканские магистрали привели в хорошее состояние и теперь нужно активнее заниматься дорогами в регионах. По итогам совещания президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт. Об этом сегодня ему и было доложено.

Нам надо местную сеть дорог поднять до уровня республиканских.
Александр Лукашенко

Президент также поставил перед промышленниками задачу расширить линейку дорожно-строительных машин. «Пусть начинают. У нас огромная сеть дорог, ее надо приводить в порядок. Если мы будем все время покупать импортные машины, зачем тогда наше автомобилестроение?» — задал вопрос президент.

На совещании было отмечено, что в ближайшие годы в стране планируется создать семь тысяч дорог местного значения по новым технологиям, а это значит, что дорожникам будет требоваться современная техника.

Поэтому Лукашенко поручил белорусским промышленным предприятиям расширить линейку дорожно-строительных машин.

В пресс-службе также отметили, что в ходе поездки в Слуцкий район президент также побывает в совхозе «Рачковичи», которым управляет Белорусская железная дорога.

Потом президент поучаствует в работе республиканского семинара по технологиям ремонта и восстановления автомобильных дорог местного назначения. Здесь главу государства подробно проинформируют о состоянии местной дорожной сети, перспективах ее модернизации и развития, ресурсосберегающих технологиях и материалах, применяемых при устройстве местных дорог.

Сеть местных автомобильных дорог в Беларуси составляет почти 71 тысячу километров, твердое покрытие имеют около 59,5 тысячи километров из них.

Для недопущения ухудшения дорожной сети правительством была принята соответствующая государственная программа на 2017−2020 годы, в которой определены подлежащие ремонту дороги. Оценка эффективности выполнения госпрограммы будет проводиться ежегодно.

Ранее белорусские парламентарии неоднократно заявляли о том, что в регионах недовольны качеством местных дорог и тем, как распределяются в местные бюджеты средства от сбора государственной пошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Парламентарии предлагали пересмотреть механизм распределения этой пошлины, которая в последние два года полностью уходит в республиканский бюджет.

Во время принятия бюджета на 2017 год заявлялось, что весь объем пошлины будет направлен на строительство и реконструкцию республиканских дорог. Заниматься местными дорогами должны регионы за счет собственных средств.

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