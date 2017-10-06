Глава Самары оценил ход строительства квартир для переселения из аварийного жилья

Источник: samregion.ru

В этом году в рамках государственной программы по переселению перед городом была поставлена задача приобрести 741 квартиру. Более 500 из них уже предоставлены для переселения.



В настоящее время ведется завершение строительства трех жилых домов, в которых будут предоставлены еще 239 квартир. Глава Самары осмотрел строящееся жилье, ознакомился с графиком выполнения работ на объектах.

Олег Фурсов подчеркнул, что администрация города готова оказать поддержку в благоустройстве придомовой территории и скорейшем оформлении кадастровой документации.

По словам генерального директора ООО «Шард» Николая Панченко, в настоящее время на строительстве зданий задействовано 279 человек. Работа организована без перерывов с продлением рабочей смены.