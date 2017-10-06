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15:43 (мск), источник: Pro Город Самара

Глава Самары оценил ход строительства квартир для переселения из аварийного жилья

В пятницу, 6 октября, Глава Самары Олег Фурсов провел рабочее совещание в жилом микрорайоне «Волгарь». В настоящее время здесь ведется строительство домов, в которых будут выделены квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Источник: samregion.ru

В этом году в рамках государственной программы по переселению перед городом была поставлена задача приобрести 741 квартиру. Более 500 из них уже предоставлены для переселения.

В настоящее время ведется завершение строительства трех жилых домов, в которых будут предоставлены еще 239 квартир. Глава Самары осмотрел строящееся жилье, ознакомился с графиком выполнения работ на объектах.

Олег Фурсов подчеркнул, что администрация города готова оказать поддержку в благоустройстве придомовой территории и скорейшем оформлении кадастровой документации.

По словам генерального директора ООО «Шард» Николая Панченко, в настоящее время на строительстве зданий задействовано 279 человек. Работа организована без перерывов с продлением рабочей смены.

К домам уже подведены коммуникации, в ближайшие две недели в них появится тепло. Кроме того, в ближайшее время будут начаты работы по внутренней отделке помещений.

Также будет проведено благоустройство придомовой территории, построены детская и спортивная площадки. По планам, дома должны быть сданы в эксплуатацию к 17 ноября. Квартиры должны быть переданы жителям уже к 20 декабря.

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