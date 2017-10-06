Глава Самары оценил ход строительства квартир для переселения из аварийного жилья

В этом году в рамках государственной программы по переселению перед городом была поставлена задача приобрести 741 квартиру. Более 500 из них уже предоставлены для переселения.
В настоящее время ведется завершение строительства трех жилых домов, в которых будут предоставлены еще 239 квартир. Глава Самары осмотрел строящееся жилье, ознакомился с графиком выполнения работ на объектах.
Олег Фурсов подчеркнул, что администрация города готова оказать поддержку в благоустройстве придомовой территории и скорейшем оформлении кадастровой документации.
По словам генерального директора ООО «Шард» Николая Панченко, в настоящее время на строительстве зданий задействовано 279 человек. Работа организована без перерывов с продлением рабочей смены.
К домам уже подведены коммуникации, в ближайшие две недели в них появится тепло. Кроме того, в ближайшее время будут начаты работы по внутренней отделке помещений.
Также будет проведено благоустройство придомовой территории, построены детская и спортивная площадки. По планам, дома должны быть сданы в эксплуатацию к 17 ноября. Квартиры должны быть переданы жителям уже к 20 декабря.