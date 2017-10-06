Макей: ведется работа над увеличением срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси

Источник: БЕЛТА

Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить срок безвизового пребывания иностранных граждан на нашей территории. Владимир Макей

МИД в свое время выступил инициатором таких инициатив по привлечению иностранцев и бизнеса, как введение 5-дневного безвизового въезда через аэропорт Минск для граждан Европейского союза и других стран — в целом восьмидесяти. В стадии проработки находятся некоторые другие идеи по облегчению въезда и пребывания на территории Беларуси.

«К сожалению, есть как сторонники, так и противники этих предложений. Я их понимаю, потому что с учетом роста террористической угрозы и международной преступности есть опасность роста и каких-то негативных явлений. Мы не хотели бы этого. Поэтому мы очень четко пытаемся проработать все аспекты, в том числе по противодействию подобного рода явлениям. Но в целом я убежден, что мы пойдем на дальнейшее расширение срока безвизового пребывания иностранных граждан у нас в стране», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, значительный неиспользованный потенциал остается в плане привлечения в Беларусь иностранных туристов.