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15:34 (мск), источник: БЕЛТА

Макей: ведется работа над увеличением срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведется работа над увеличением срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в своем заключительном выступлении на первой конференции почетных консулов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Источник: БЕЛТА
Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить срок безвизового пребывания иностранных граждан на нашей территории.
Владимир Макей

МИД в свое время выступил инициатором таких инициатив по привлечению иностранцев и бизнеса, как введение 5-дневного безвизового въезда через аэропорт Минск для граждан Европейского союза и других стран — в целом восьмидесяти. В стадии проработки находятся некоторые другие идеи по облегчению въезда и пребывания на территории Беларуси.

«К сожалению, есть как сторонники, так и противники этих предложений. Я их понимаю, потому что с учетом роста террористической угрозы и международной преступности есть опасность роста и каких-то негативных явлений. Мы не хотели бы этого. Поэтому мы очень четко пытаемся проработать все аспекты, в том числе по противодействию подобного рода явлениям. Но в целом я убежден, что мы пойдем на дальнейшее расширение срока безвизового пребывания иностранных граждан у нас в стране», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, значительный неиспользованный потенциал остается в плане привлечения в Беларусь иностранных туристов.

«Здесь ваша помощь может быть поистине неоценимой. В стране не просто создан инфраструктурный минимум — мы предлагаем самые современные формы туризма: экологический, медицинский, деловой, образовательный, спортивный, гастрономический. Уникальная природа, живописные заповедники, исторические достопримечательности, великолепно оборудованные здравницы, современные гостиницы и агроусадьбы, национальная кухня, музыкальные и кинофестивали, предстоящие Европейские игры и чемпионат мира по хоккею — перечень этих достоинств Беларуси можно продолжать и продолжать», — отметил Владимир Макей.

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