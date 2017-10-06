Назарбаев встретился с миллиардером Патохом Шодиевым

Во встрече приняли участие председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, член совета директоров компании ERG Патох Шодиев, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В ходе беседы глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане. Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза.

В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.

Фаттах Каюмович Шодиев (Патох) (род. 15 апреля 1953 года) — казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, Джизакской области, является гражданином Бельгии, по национальности — узбек.

Деловой партнер Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Имеет гражданство Бельгии.

Совладелец компании «Eurasian National Resources Corporation» (ENRC) (на 13 июля 2009 владеет около 14,84%).