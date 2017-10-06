Назарбаев встретился с миллиардером Патохом Шодиевым
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками Московского государственного института международных отношений, передает NUR.KZ со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками Московского государственного института международных отношений, передает NUR.KZ со ссылкой на
Во встрече приняли участие председатель сената парламента
В ходе беседы глава государства отметил особый статус и авторитет МГИМО среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.
МГИМО всегда было особенным учебным заведением, куда стремились попасть многие. И сейчас молодежь также желает учиться здесь. У нас налажены эффективные связи с МГИМО и Московским государственным университетом, филиал которого работает в Астане.
Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза.
В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане IV Международного Форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами.
Фаттах Каюмович Шодиев (Патох) (род. 15 апреля 1953 года) — казахстанский миллиардер, родом из Узбекистана, Джизакской области, является гражданином Бельгии, по национальности — узбек.
Деловой партнер Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова с 1992 года. Имеет гражданство Бельгии.
Совладелец компании «Eurasian National Resources Corporation» (ENRC) (на 13 июля 2009 владеет около 14,84%).
Состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов (№ 297 в мире и № 1 в Бельгии согласно списку миллиардеров журнала «Форбс» за 2011 год).