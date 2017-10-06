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15:06 (мск), источник: ТАСС

Биография врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

6 октября 2017 года президент РФ отправил в отставку главу региона Владимира Городецкого.

Источник: ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил мэра Вологды Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области.

Тем же документом в досрочную отставку с поста главы региона по собственному желанию был отправлен Владимир Городецкий.

Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области.

В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов». Имеет степень магистра делового администрирования (MBA), полученную в Государственном университете «Высшая школа экономики» (ныне — одноименный Национальный исследовательский университет). В 2014 году прошел переподготовку резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1990 году поступил на работу электромонтером IV разряда в сортопрокатный цех Череповецкого металлургического комбината (ныне — в составе ПАО «Северсталь»).

В 1990—1992 годы служил в Вооруженных силах СССР и РФ.

В 1992 году Андрей Травников вернулся на комбинат, где до 1995 года работал электромонтером.

После получения высшего образования в 1998—1999 годы был инженером-программистом в сортопрокатном цехе, в 1999 году был назначен руководителем проекта дирекции «Северстали» по стратегическому планированию.

В 2000—2006 годах — заместитель начальника сортопрокатного цеха по техническому обслуживанию Череповецкого металлургического комбината.

В 2006—2010 годах был генеральным директором ООО «Электроремонт» (в составе ОАО «Северсталь»).

10 марта 2010 года был назначен первым заместителем мэра Череповца Олега Кувшинникова, с которым работал в 1990-х годах в «Северстали» в одном цеху.

26 марта 2012 года вскоре после избрания Кувшинникова губернатором Вологодской области был назначен его заместителем. С 29 октября 2012 года по 12 июня 2014 года — первый заместитель губернатора Вологодской области.

С 12 июня 2014 года по 3 ноября 2016 года — заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе. Пост полпреда в это время занимал Владимир Булавин, а с июля 2016 года — Николай Цуканов.

2 ноября 2016 года депутатами вологодской Гордумы был единогласно избран мэром города. Вступил в должность 7 ноября 2016 года.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год — 5 млн 494 тыс. руб., супруги — 1 млн 401 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2016).

Женат, имеет двоих детей.

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