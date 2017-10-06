Сын Мухтара Алтынбаева назначен замминистра обороны
АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Сын Мухтара Алтынбаева Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Казахстана, соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщила
АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Сын Мухтара Алтынбаева Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Казахстана, соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщила
«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления),
Трудовой стаж начал с 1987 году в звании офицера по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див: ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО.
Кроме того, в разные годы занимал должности помощника военного атташе посольства РК в США, зампредседателя комитета начальников штаба Минобороны РК, командующего войсками регионального командования «Астана» ВС РК, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Награжден орденом «Айбын» 2-й степени и девятью медалями.
В 2010 году получил звание