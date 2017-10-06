Сын Мухтара Алтынбаева назначен замминистра обороны

Источник: Sputniknews.kz

«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления), Военно-дипломатическую академию министерства обороны Российской Федерации, Национальный университет обороны Вооруженных Сил США, прошел курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и английского языка Оборонного лингвистического института США.

Трудовой стаж начал с 1987 году в звании офицера по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див: ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО.

Кроме того, в разные годы занимал должности помощника военного атташе посольства РК в США, зампредседателя комитета начальников штаба Минобороны РК, командующего войсками регионального командования «Астана» ВС РК, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени и девятью медалями.