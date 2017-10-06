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15:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сын Мухтара Алтынбаева назначен замминистра обороны

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Сын Мухтара Алтынбаева Муслим Мухтарович назначен заместителем министра обороны Казахстана, соответствующее распоряжение подписал глава государства, сообщила пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

«Распоряжением главы государства Алтынбаев Муслим Мухтарович назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Муслим Алтынбаев родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления), Военно-дипломатическую академию министерства обороны Российской Федерации, Национальный университет обороны Вооруженных Сил США, прошел курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и английского языка Оборонного лингвистического института США.

Трудовой стаж начал с 1987 году в звании офицера по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див: ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО.

Кроме того, в разные годы занимал должности помощника военного атташе посольства РК в США, зампредседателя комитета начальников штаба Минобороны РК, командующего войсками регионального командования «Астана» ВС РК, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени и девятью медалями.

В 2010 году получил звание генерал-майора.

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