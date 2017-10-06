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15:33 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэр Новосибирска прокомментировал назначение врио губернатора

Анатолий Локоть готов работать с новым главой региона.

«Это решение президента РФ. Будем работать», — прокомментировал назначение врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

О комментарии главы города Sibnovosti.ru сообщил пресс-секретарь Анатолия Локтя Артем Роговский.

Напомним, коммунист Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска весной 2014 года. Единоросс Владимир Городецкий победил на выборах губернатора Новосибирской области в сентябре того же года. Сегодня президент Владимир Путин отправил господина Городецкого в отставку. Андрей Травников входит в состав политсовета вологодского областного отделения «Единой России».

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