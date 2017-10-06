Мэр Новосибирска прокомментировал назначение врио губернатора

Напомним, коммунист Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска весной 2014 года. Единоросс Владимир Городецкий победил на выборах губернатора Новосибирской области в сентябре того же года. Сегодня президент Владимир Путин отправил господина Городецкого в отставку. Андрей Травников входит в состав политсовета вологодского областного отделения «Единой России».