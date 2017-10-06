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15:43 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов теперь состоит в Совете при президенте РФ по делам казачества

Глава Крыма поблагодарил за оказанное ему доверие.

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов теперь состоит в Совете при президенте России по делам казачества, передает глава республики в Facebook.

«Сегодня состоялось заседание совета при президенте РФ по делам казачества в режиме видеоконференции, — уточнил Аксенов. — В ходе мероприятия был включен в состав совета при президенте РФ по делам казачества. Благодарю за оказанное доверие».

Глава Крыма отметил, что местное правительство оказывает поддержку развитию казачьих детских корпусов и кадетства в целом.

«Одна из основных задач, которые стоят перед нами, — забрать молодёжь с улиц, оградить от негатива и информационного мусора в социальных сетях и интернете в целом», — подчеркнул Аксенов.

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