Аксенов теперь состоит в Совете при президенте РФ по делам казачества

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов теперь состоит в Совете при президенте России по делам казачества, передает глава республики в Facebook.

«Сегодня состоялось заседание совета при президенте РФ по делам казачества в режиме видеоконференции, — уточнил Аксенов. — В ходе мероприятия был включен в состав совета при президенте РФ по делам казачества. Благодарю за оказанное доверие».

Глава Крыма отметил, что местное правительство оказывает поддержку развитию казачьих детских корпусов и кадетства в целом.