Аксенов теперь состоит в Совете при президенте РФ по делам казачества
Глава Крыма поблагодарил за оказанное ему доверие.
Глава Крыма поблагодарил за оказанное ему доверие.
Глава Крыма Сергей Аксенов теперь состоит в Совете при президенте России по делам казачества, передает глава республики в Facebook.
«Сегодня состоялось заседание совета при президенте РФ по делам казачества в режиме видеоконференции, — уточнил Аксенов. — В ходе мероприятия был включен в состав совета при президенте РФ по делам казачества. Благодарю за оказанное доверие».
Глава Крыма отметил, что местное правительство оказывает поддержку развитию казачьих детских корпусов и кадетства в целом.
«Одна из основных задач, которые стоят перед нами, — забрать молодёжь с улиц, оградить от негатива и информационного мусора в социальных сетях и интернете в целом», — подчеркнул Аксенов.