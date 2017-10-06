Посол США в России рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Новый посол США в России Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон, вероятно, переживают самый трудный период в отношениях со времен холодной войны.
Новый посол США в России Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон, вероятно, переживают самый трудный период в отношениях со времен холодной войны.
Об этом он заявил в интервью своей дочери в эфире утреннего шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.
«Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за все времена (…)
Дипломат добавил, что самым большим вызовом для него на посту главы американской дипмиссии в России станет возможность продемонстрировать то, что «мы можем достигать результатов в этих отношениях и делать их лучше как для американского, так и для российского народа».
Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
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