Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» РФ - СМИ
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
10 лучших байопиков сезона: лучшая роль Тома Круза за пять лет
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Умерла актриса Анна Вяземски
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Ты толстая!": Губерниев неосторожно пошутил о весе Макеевой
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
15:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол США в России рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях

Новый посол США в России Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон, вероятно, переживают самый трудный период в отношениях со времен холодной войны.

Источник: AP 2017

Об этом он заявил в интервью своей дочери в эфире утреннего шоу Fox & Friends на телеканале Fox News.

«Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за все времена (…) Чем-то это напоминает 1986 год, но мы преодолевали подобные периоды», — добавил он.

По словам Хантсмана, он, в частности, сожалеет о решении Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

Дипломат добавил, что самым большим вызовом для него на посту главы американской дипмиссии в России станет возможность продемонстрировать то, что «мы можем достигать результатов в этих отношениях и делать их лучше как для американского, так и для российского народа».

Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

31 августа власти США потребовали от России закрыть до 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско и прекратить использование зданий торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия, как пояснили в Белом доме, стали ответом на сокращение американского дипприсутствия в России.

Кто вы мистер, Хантсман? В Москву прибыл новый посол США
Во время загрузки произошла ошибка.
3 октября© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
Алюнин В 66 лет
Хантсман.
Фамилия просто вопиёт о необходимости переноса посольства США в Ханты-Мансийск
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
В Подмосковье перевернулся автобус, есть погибшие
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь