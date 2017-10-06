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15:29 (мск), источник: РИА Новости

США не откажутся от генконсульства в Екатеринбурге, заявили в Совфеде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сенатор Совфеда от Свердловской области, бывший губернатор региона Эдуард Россель, считает, что Вашингтон не откажется от генконсульства в Екатеринбурге, в котором ранее была приостановлена процедура выдачи неиммиграционных виз.

Источник: РИА Новости

«Что касается консульства, то, насколько я разбираюсь, от многого американцы могут отказаться, но от консульства в Екатеринбурге они не откажутся», — сказал журналистам в пятницу Россель, усилиями которого в Екатеринбурге было открыто генконсульство США, в ответ на просьбу прокомментировать отказ Вашингтона от выдачи там неиммиграционных виз.

По мнению Росселя, противостояние против России со стороны Запада постепенно ослабнет.

«Я думаю, что тот психоз, который сейчас идет в мире против России, начинает ослабевать. Я вижу, как теряются силы против борьбы с Россией. Россия во многих вопросах начинает выигрывать. И Европа очень серьезно начинает поворачиваться в сторону России, потому что все европейские государства имели торговлю в объеме 500 миллиардов евро в год с Россией. От такого лакомого куска никто не отказывается, и все крупные фирмы стран западных ставят вопрос о том, чтобы все это быстрее отменили. И они на политику очень серьезно влияют. Я думаю, что это постепенно ослабнет», — отметил сенатор.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура должна была возобновиться, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

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