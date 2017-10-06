США не откажутся от генконсульства в Екатеринбурге, заявили в Совфеде

Источник: РИА Новости

«Что касается консульства, то, насколько я разбираюсь, от многого американцы могут отказаться, но от консульства в Екатеринбурге они не откажутся», — сказал журналистам в пятницу Россель, усилиями которого в Екатеринбурге было открыто генконсульство США, в ответ на просьбу прокомментировать отказ Вашингтона от выдачи там неиммиграционных виз.

По мнению Росселя, противостояние против России со стороны Запада постепенно ослабнет.

«Я думаю, что тот психоз, который сейчас идет в мире против России, начинает ослабевать. Я вижу, как теряются силы против борьбы с Россией. Россия во многих вопросах начинает выигрывать. И Европа очень серьезно начинает поворачиваться в сторону России, потому что все европейские государства имели торговлю в объеме 500 миллиардов евро в год с Россией. От такого лакомого куска никто не отказывается, и все крупные фирмы стран западных ставят вопрос о том, чтобы все это быстрее отменили. И они на политику очень серьезно влияют. Я думаю, что это постепенно ослабнет», — отметил сенатор.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.