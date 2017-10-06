Глава норвежской делегации: Крым — прекрасное место, а санкций мы не боимся

Источник: РИА "Новости"

Глава норвежской делегации Хендрик Вебер в «Артеке».

«Я счастлив быть в Крыму и в “Артеке” в частности. “Артек” — уникальное место в плане международного сотрудничества. Здесь воспитывается будущее России. Было бы замечательно наладить взаимодействие между детьми из России и их сверстниками из других стран, потому что диалог очень важен», — сказал он.

По словам руководителя делегации, в прошлом году он уже приезжал в Крым. Тогда по возвращении на родину Вебер опубликовал статью о реальной ситуации в Крыму в одной из небольших норвежских газет, тогда как крупные и влиятельные СМИ этой страны отказались размещать у себя этот материал. После выхода публикации с главой делегации связалось большое количество его соотечественников, изъявивших желание посетить Крым.

«У жителей Норвегии острый недостаток информации о Крыме. Они не знают, что тут все спокойно, нет войны, и что сюда можно свободно приехать и приятно отдохнуть. Поэтому мы и приехали: дать понять своим соотечественникам, что здесь безопасно, хорошо и красиво», — пояснил Вебер.

Как отметил в комментарии журналистам депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель, МИД Норвегии рекомендовал своим соотечественникам не посещать Крым, а вместо этого поехать на Украину и поддержать правительство этой страны. К чести членов делегации, ни один из них не отказался от намерения посетить полуостров.

Глава делегации заверил, что норвежские гости не боятся возможных санкций в отношении себя со стороны руководства своего государства.

«Я не думаю, что правительство Норвегии примет в отношении меня и моих коллег какие-то меры. Мы не боимся. Государство не сможет наложить на нас никаких санкций. Никаких проблем быть не должно», — отметил Вебер.