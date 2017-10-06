Политолог назвал назначение Травникова экспериментом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу освободил Городецкого от должности, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности.

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«Отставка Городецкого после массированных публикаций в федеральных СМИ была предсказуемой. Причины простые — то, что достаточно неплохой мэр Городецкий, к сожалению, не смог стать хорошим губернатором. Он работал в амплуа консервативного функционера, в условиях такого политически активного региона, как Новосибирск, терпение политизированной общественности и немалого политического класса не бесконечно», — заметил эксперт.

По словам Пучкина, на третий год его работы начались высказывания недовольства, выступления в СМИ, массовые акции, на что губернатор «не смог дать адекватных ответов ни в содержательном плане, ни в плане налаживания коммуникаций с политическим классом и активной общественностью».

Назначение «варяга» Травникова собеседник агентства назвал «своеобразным кадровым экспериментом». Он отметил, что все шесть прежних губернаторов Новосибирской области были коренными новосибирцами, а пример иногородних управленцев, которых привлекали на высокие должности в регион, не стал удачным. Их деятельность подвергалась жесткой критике, и все они покинули регион, отметил Пучкин.