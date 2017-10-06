Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Горит строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
10 лучших байопиков сезона: лучшая роль Тома Круза за пять лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
"Ты толстая!": Губерниев неосторожно пошутил о весе Макеевой
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
16:03 (мск), источник: РИА Новости

Политолог назвал назначение Травникова экспериментом

НОВОСИБИРСК, 6 окт — РИА Новости. Владимир Городецкий не смог стать хорошим губернатором Новосибирской области, а назначение врио главы региона Андрея Травникова похоже на эксперимент, считает кандидат исторических наук, политолог Дмитрий Пучкин.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу освободил Городецкого от должности, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности.

Читайте также
Депутаты Госдумы: новому главе Новосибирской области предстоит ликвидировать раскол элит

«Отставка Городецкого после массированных публикаций в федеральных СМИ была предсказуемой. Причины простые — то, что достаточно неплохой мэр Городецкий, к сожалению, не смог стать хорошим губернатором. Он работал в амплуа консервативного функционера, в условиях такого политически активного региона, как Новосибирск, терпение политизированной общественности и немалого политического класса не бесконечно», — заметил эксперт.

По словам Пучкина, на третий год его работы начались высказывания недовольства, выступления в СМИ, массовые акции, на что губернатор «не смог дать адекватных ответов ни в содержательном плане, ни в плане налаживания коммуникаций с политическим классом и активной общественностью».

Назначение «варяга» Травникова собеседник агентства назвал «своеобразным кадровым экспериментом». Он отметил, что все шесть прежних губернаторов Новосибирской области были коренными новосибирцами, а пример иногородних управленцев, которых привлекали на высокие должности в регион, не стал удачным. Их деятельность подвергалась жесткой критике, и все они покинули регион, отметил Пучкин.

«Возникает проблема кадровой команды. Если господин Травников будет завозить сюда людей из северо-западной части страны, это может вызвать недовольство местных элит, тем более что Вологда — политически спокойный регион. В любом случае у нас политически культурная территория, и ему дадут как минимум месяц, чтобы войти в дела, а дальше все зависит от нового врио губернатора. В истории России были и такие случаи, когда таким людям удавалось. Все в его руках», — сказал политолог.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
В Б
Наша мафия ,круче вологодской
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Политолог назвал назначение Травникова экспериментом
Путин назначил Травникова и.о. новосибирского губернатора
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
В Подмосковье перевернулся автобус, есть погибшие
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь