Смольный выплатил компенсации пострадавшим от взрыва в метро 3 апреля
Выплаты составили от 50 до 200 тысяч рублей.
Выплаты составили от 50 до 200 тысяч рублей.
6 октября стало известно, что правительство Петербурга выплатило денежные компенсации пострадавшим от взрыва в метро 3 апреля. Об этом сообщила
Всем все выплатили. Деньги взяли из небюджетного благотворительного фонда, который был сформирован после теракта. Его держателем является комитет по соцполитике. Порядка 25 человек были приглашены и всем выплатили деньги в зависимости от ущерба здоровью — от 50 до 200 тыс. рублей.
Ранее комитет по социальной политике отказал в
Напомним, что теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля. Трагедия унесла жизни 15 человек, десятки человек были ранены. В результате взрыва также погиб и устроивший его смертник Акбаржон Джалилов.