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16:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Смольный выплатил компенсации пострадавшим от взрыва в метро 3 апреля

Выплаты составили от 50 до 200 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

6 октября стало известно, что правительство Петербурга выплатило денежные компенсации пострадавшим от взрыва в метро 3 апреля. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Всем все выплатили. Деньги взяли из небюджетного благотворительного фонда, который был сформирован после теракта. Его держателем является комитет по соцполитике. Порядка 25 человек были приглашены и всем выплатили деньги в зависимости от ущерба здоровью — от 50 до 200 тыс. рублей.
Анна Митянина
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее комитет по социальной политике отказал в каких-либо выплатах 15 жертвам теракта. Им были направили письма, с аргументацией отказа.

Напомним, что теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля. Трагедия унесла жизни 15 человек, десятки человек были ранены. В результате взрыва также погиб и устроивший его смертник Акбаржон Джалилов.

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