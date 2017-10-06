Смольный выплатил компенсации пострадавшим от взрыва в метро 3 апреля

Всем все выплатили. Деньги взяли из небюджетного благотворительного фонда, который был сформирован после теракта. Его держателем является комитет по соцполитике. Порядка 25 человек были приглашены и всем выплатили деньги в зависимости от ущерба здоровью — от 50 до 200 тыс. рублей.

Анна Митянина Вице-губернатор Санкт-Петербурга