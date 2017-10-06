Председатель СК РФ провел оперативное совещание в Краснодаре

Краснодар. 6 октября — Новая Кубань. Александр Бастрыкин отметил динамику снижения преступной активности в округах. Так, например, на 21,3% снизилось количество убийств в СКФО, почти на треть сократилось количество изнасилований в ЮФО.

Руководитель ведомства отметил, что в регионах наблюдается сокращение сроков ведения следствия, ведется активная работа по возмещению ущерба от преступлений, особое внимание уделяется преступлениям экстремистской направленности. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Руководители следственных управлений отчитались перед Бастрыкиным об итогах работы за 8 месяцев текущего года. Естественно, руководителя СК РФ больше всего интересовал ход расследования резонансных преступлений. Он дал соответствующие указания о направлениях дальнейшего расследования.