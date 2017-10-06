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22:11 (мск), источник: Sputnik.md

Канду: в течение 45 дней будет законопроект об изменении Конституции

Андриан Канду сообщил журналистам, что проект об изменении Конституции будет представлен в течении 45 дней.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В течение 45 дней, как того требует закон, инициативная группа зарегистрирует в парламенте законопроект об изменении Конституции, сообщил в пятницу в ходе брифинга спикер парламента Андриан Канду.

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«Изменение Конституции путем введения туда положения о евроинтеграции — это необходимость, продиктованная внутренней ситуацией в Молдове. Модель Евросоюза — единственно верная модель для ускоренного развития Молдовы», — сказал Канду.

В пятницу депутаты парламента утвердили инициативу фракции Демпартии по созданию рабочей группы для изменения Конституции и включению в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция.

В состав группы вошли демократы Сергей Сырбу, Раиса Апольски, представители Народно-европейской партии Еуджен Карпов и Михаела Спэтару. Социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы отказались выдвигать своих депутатов в эту рабочую группу.

«Рабочая группа разработает и представит парламенту в течение 45 дней законопроект по изменению и дополнению Конституции, учитывая решение Конституционного суда от 9 октября 2014 года об ориентации республики на европейские демократические ценности как определяющего элемента конституционной идентичности Молдовы», — говорится в тексте инициативы.

Как отметил Канду после того, как текст поправки в Конституцию будет готов, его передадут в Конституционный суд.

Он выразил надежду, что, учитывая все процедурные моменты, поправки в Конституцию могут быть сделаны до конца летней сессии следующего года.

Ранее с подобной инициативой выступил лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

При этом депутаты от фракций Партии социалистов, а также Партии коммунистов обратили внимание, что многочисленные социологические опросы показывают: доверие граждан к ЕС продолжает уменьшаться. Как заявил социалист Влад Батрынча, любые изменения в Конституцию должны выносится на референдум, отметив, что инициатива по изменению главного документа страны антиконституционна.

Президент Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция. Чтобы изменить Конституцию, необходимы голоса более 67 из 101 депутата парламента.

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