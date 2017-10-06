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18:13 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров поздравил коллектив ПАО «Кузнецов» с юбилеем предприятия

В пятницу, 6 октября, 105 лет со дня основания отмечает одно из старейших самарских предприятий — ПАО «Кузнецов». С этим знаменательным днем коллектив предприятия поздравили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» («Кузнецов» входит в состав ОДК") Александр Артюхов.

Источник: РИА "Новости"

В рамках празднования юбилея на территории предприятия состоялось торжественное открытие памятного знака силовой установке НК-12. Двигатели НК-12 серийно производятся с 1956 года, именно этими силовыми установками оснащены легендарные турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95.

«Двигатель НК-12 и сегодня играет большую роль в деле обеспечения обороноспособности нашей страны. Благодаря этому двигателю был побит не один рекорд по дальности полета. И сегодня модификации этого двигателя продолжают свой славный путь в авиастроительной отрасли», — сказал на открытии памятника Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил слова благодарности ветеранам, которые воплотили в жизнь идею создания НК-12. «Высокая ответственность, профессионализм — вот залог успеха в создании этого изделия. Я очень рад, что память об этих людях на предприятии жива. Для новых поколений работников предприятия, конструкторов пример этих людей будет не лишним напоминанием о славных традициях предприятия и, самое главное, станет серьезным стимулом для новых достижений», — отметил врио губернатора.

Александр Артюхов на церемонии открытия памятного знака подчеркнул, что силовая установка НК-12 воплощает в себе как прошлое «Кузнецова», так и настоящее завода. «Сейчас проводятся работы по модернизации этого двигателя, и еще длительное время он будет обеспечивать безопасность нашей Родины», — сказал Александр Артюхов.

Гендиректор ОДК добавил, что НК-12 — символ связи ветеранов, которые создавали завод, и молодого поколения сотрудников, перед которыми стоят не менее трудные задачи по выводу предприятия на качественный новый уровень.

Сразу после открытия памятного знака прошли официальные тожества, посвященные юбилею предприятия. Поздравляя коллектив предприятия, Дмитрий Азаров вспомнил, что еще несколько лет назад сотрудники завода показывали ему текущие крыши в основных производственных цехах.

Сегодня предприятие преображается, строятся новые цеха, успешно решаются задачи по укреплению обороноспособности нашей страны, поставленные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.
Дмитрий Азаров

Глава региона выразил слова благодарности ветеранам предприятия. «Уверен, что каждого из них вы помните, и каждый из них сегодня услышит добрые слова и вновь ощутит себя членом большой команды «Кузнецова», — обратился к действующим сотрудникам Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что тот настрой, который сегодня есть на предприятии, позволит решить все самые сложные задачи, стоящие перед «Кузнецовым», Самарской областью и Россией в целом.

«Мы рассчитываем, что завод выполнит все плановые показатели текущего года. А в дальнейшем предприятие ждет системность и стабильность при выполнении государственного заказа», — сказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора напомнил, что президент страны Владимир Путин в своем послании в прошлом году поставил задачу — до трети продукции оборонных предприятий должно быть гражданского назначения.

Есть хорошие перспективы по выпуску гражданской продукции. Диверсификация производства придаст уверенность по всем направлениям деятельности, даст возможность повышать зарплату, обеспечивать социальный пакет и привлекать новых сотрудников.
Дмитрий Азаров

Глава региона подчеркнул, что он не сомневается в успешном будущем завода. «Все разговоры о сокращении численности сотрудников — ерунда. Наоборот, у нас есть необходимость наращивать производственные мощности и привлекать дополнительных сотрудников. Эта перспектива проглядывается на несколько лет вперед», — сказал врио губернатора.

Затем Дмитрий Азаров вручил награды Самарской области самым заслуженным сотрудниками завода.

Александр Артюхов поздравил заводчан от имени всей корпорации ОДК, включающей в себя более 100 предприятий и 92 тыс. сотрудников.

«Сегодня всем коллективом ОДК мы стараемся, чтобы все те задачи, которые стоят перед заводом “Кузнецов”, были успешно решены. Значимость этих задач трудно переоценить. Перед нами стоит задача выпускать по четыре двигателя в год, а к 2025 году мы должны обеспечить трехкратный рост производства. Стоит задача к 2027−2028 гг. создать новую силовую установку для реактивного комплекса дальней авиации, которая будет обеспечивать безопасность нашей Родины. Никто не снимал задачи и по выпуску ракетной техники», — сказал генеральный директор ОДК.

Он также развеял слухи о возможных сокращениях на предприятии. «Мы видим, что период невостребованности завода приводит к разрухе и отставанию, но сейчас у завода есть серьезные перспективы в развитии. Мы не планируем сокращаться, наоборот, нам надо выполнять все поставленные задачи», — подчеркнул Александр Артюхов.

Сразу после официальной части Дмитрий Азаров отправился на строящийся стадион «Самара Арена». «Праздничные мероприятия еще будут продолжаться. У вас сейчас все нормально на предприятии, но мне нужно сегодня провести совещание на “Самара Арене”, где нам нужен очень серьезный импульс, чтобы преодолеть то отставание, которое сейчас есть», — сказал Дмитрий Азаров.

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