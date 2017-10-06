Стали известны окончательные результаты референдума в Каталонии

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Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. Из них за независимость выступили 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против — 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебесцита.

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Теперь парламент Каталонии планирует обсудить результаты голосования. Ранее заседание было назначено на 9 октября, однако представитель Женералитета Карлеса Пучдемон, который должен представлять итоги референдума, попросил перенести свое выступление на вторник. Пока вопрос о дате заседания не решен.

Не исключено, что на заседании сторонники независимости (у партий «Кандидатура народного единства» и коалиции «Вместе за да» абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости. Депутат от «Кандидатуры народного единства» Карлес Рьера заявил, что текст документа уже обсуждается.