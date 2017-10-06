Врио главы Нижегородской области пообещал активную поддержку ГАЗу

Источник: РИА Новости

«Мы всегда очень активно поддерживали ГАЗ на федеральном уровне, я имею в виду правительство России, министерство промышленности и торговли. Я знаю досконально все механизмы и потребности предприятия, естественно, мы будем продолжать с ним работать и будем еще более активно их поддерживать, согласовывая, конечно же, при этом планы по развитию», — сказал Никитин журналистам, отвечая на вопрос о планах развития промышленности в регионе и перспективах работы с группой «ГАЗ».

Он сообщил, что и с «ГАЗом», и с новыми потенциальными участниками автомобильного кластера Нижегородской области, и с инвесторами других отраслей власти будут обсуждать возможности по заключению специальных инвестиционных контрактов.

Мы активизируемся, безусловно, по работе с федеральным центром по поддержке индустриальных парков и также другие новые инструменты поддержки будем более активно использовать. Глеб Никитин

Он сообщил, что в понедельник планируется встреча с промышленниками и предпринимателями региона. «Как раз на встрече с промышленниками и предпринимателями мы это обсудим. Я надеюсь услышать от них их пожелания, планы, где мы можем их поддержать», — сказал Никитин.