США призвали Россию предотвратить «ненужный конфликт» в Сирии

Источник: РИА Новости

«Мы призываем режим (власти Сирии — ред.) и Россию сфокусировать усилия на ИГ* и предотвратить ненужный конфликт, который отвлечет от этой миссии и будет способствовать дальнейшей нестабильности в Сирии», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, «США продолжают стремиться к успешному предотвращению конфликтов во время всех операций, но остаются готовыми реагировать в целях самозащиты войск США и наших партнеров».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что граница Сирии и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда атакуют отряды ИГ. Как отметил Конашенков, представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков «Новой сирийской армии».

По его словам, за полгода существования военной базы США на сирийско-иорданской границе неизвестно ни об одной операции американцев против боевиков ИГ. Конашенков также сообщил, что чем дальше сирийские войска при поддержке ВКС России продвигаются на восток страны, уничтожая ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, тем все большей проблемой становится присутствие в их тылу американской военной базы в населенном пункте Эт-Танф.