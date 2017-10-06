Павел Филип и Владимир Гройсман подписали «Дорожную карту» по развитию сотрудничества

Согласно управлению правительства по коммуникациям и протоколу, среди приоритетов, упомянутых в этом документе, числится усиление общих усилий по объединению энергетических систем Республики Молдова и Украины к европейской энергетической системе, и для обеспечения альтернативных способов поставок природного газа.
Власти также выступают за использование транспортного потенциала двух государств в европейском направлении, в том числе путем строительства моста вблизи Сорок и Ямполя, восстановления железнодорожного сектора «Басарабяска — Березино», а также за включение трассы «Единец — Винница» в
«Дорожная карта» также предусматривает продолжение совместного контроля на международных пунктах пропуска
Республика Молдова и Украина также активизируют свое сотрудничество в экономической сфере. В этом отношении, в течение следующего года будут установлены возможности для совместной разработки производственного процесса и последующего экспорта продукции на рынок Европейского союза. В то же время будет обеспечена дальнейшая эффективная работа
Вместе с тем, правительства двух государств обеспечат реализацию положений Соглашения о сотрудничестве в области защиты и устойчивого развития бассейна реки Днестр, а также завершение переговорного процесса по взаимному признанию прав собственности, правовому регулированию условий эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса и демаркации государственной границы в районе населенного пункта Джурджулешть и Днестровской гидроэлектростанции.
Также сегодня были подписаны двусторонние соглашения о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием, вместе с протоколом о его осуществлении, и соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на совместных