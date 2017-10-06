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20:55 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип и Владимир Гройсман подписали «Дорожную карту» по развитию сотрудничества

Премьер-министры Павел Филип и Владимир Гройсман подписали сегодня «Дорожную карту» по развитию молдавско-украинского сотрудничества на 2018 г., которая устанавливает приоритетные направления двусторонней повестки дня и выражает твердое намерение двух государств продолжать сотрудничество в реализации Соглашений об ассоциации с Европейским союзом, передает МОЛДПРЕС.

Источник: Publika.md

Согласно управлению правительства по коммуникациям и протоколу, среди приоритетов, упомянутых в этом документе, числится усиление общих усилий по объединению энергетических систем Республики Молдова и Украины к европейской энергетической системе, и для обеспечения альтернативных способов поставок природного газа.

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Власти также выступают за использование транспортного потенциала двух государств в европейском направлении, в том числе путем строительства моста вблизи Сорок и Ямполя, восстановления железнодорожного сектора «Басарабяска — Березино», а также за включение трассы «Единец — Винница» в транс-европейскую транспортную сеть TEN-T.

«Дорожная карта» также предусматривает продолжение совместного контроля на международных пунктах пропуска молдавско-украинской государственной границы и развитие партнерства для обеспечения комплексного управления границей на основе европейского стандарта, в том числе на приднестровском секторе.

Республика Молдова и Украина также активизируют свое сотрудничество в экономической сфере. В этом отношении, в течение следующего года будут установлены возможности для совместной разработки производственного процесса и последующего экспорта продукции на рынок Европейского союза. В то же время будет обеспечена дальнейшая эффективная работа молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вместе с тем, правительства двух государств обеспечат реализацию положений Соглашения о сотрудничестве в области защиты и устойчивого развития бассейна реки Днестр, а также завершение переговорного процесса по взаимному признанию прав собственности, правовому регулированию условий эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса и демаркации государственной границы в районе населенного пункта Джурджулешть и Днестровской гидроэлектростанции.

Премьер-министры Павел Филип и Владимир Гройсман подписали сегодня «Дорожную карту» по развитию молдавско-украинского сотрудничества на 2018 г., которая была подписана Павлом Филипом и Володимиром Гройсманом в феврале текущего года в Киеве. Благодаря ее реализации, объем двусторонней торговли между двумя государствами увеличился примерно на 31%.

Также сегодня были подписаны двусторонние соглашения о реадмиссии лиц с незаконным пребыванием, вместе с протоколом о его осуществлении, и соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на совместных контрольно-пропускных пунктах государственной молдавско-украинской границы.

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