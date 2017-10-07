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07:14 (мск), источник: Podrobno.uz

В Джизакской области завершились узбекско-российские военные учения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На горно-полевом учебном полигоне «Фориш» Юго-Западного особого военного округа завершились тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Республики Узбекистан и Российской Федерации, сообщает УзА.

Источник: Podrobno.uz

В ходе учений военнослужащие двух стран достигли поставленной цели, успешно выполнили обозначенные задачи.

Были полностью уничтожены базы материального обеспечения, средства техники и живые силы условного врага, освобождены заложники.

Военнослужащие двух стран разработали соответствующие методы по проведению разведочных работ в местах дислокации незаконных вооруженных формирований, повреждению и ликвидации их материального обеспечения, вооружения и военной техники, освобождению заложников и полному уничтожению условных диверсантов.

В последний день учений военные провели антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований на труднодоступных горных территориях.

Входит в состав наиболее значимого в системе военно-административного деления Узбекистана Юго-западного особого военного округа, который дислоцирован на территории Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской, Навоийской, Самаркандской и Джизакской областей.

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