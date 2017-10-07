В Джизакской области завершились узбекско-российские военные учения
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На
В ходе учений военнослужащие двух стран достигли поставленной цели, успешно выполнили обозначенные задачи.
Были полностью уничтожены базы материального обеспечения, средства техники и живые силы условного врага, освобождены заложники.
Военнослужащие двух стран разработали соответствующие методы по проведению разведочных работ в местах дислокации незаконных вооруженных формирований, повреждению и ликвидации их материального обеспечения, вооружения и военной техники, освобождению заложников и полному уничтожению условных диверсантов.
В последний день учений военные провели антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований на труднодоступных горных территориях.
Входит в состав наиболее значимого в системе