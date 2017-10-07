Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России

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Президент Дональд Трамп провел встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой, сообщает пресс-служба Белого дома.

​Американский лидер пожелал дипломату удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.

«Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом-младшим и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им успехов по их приезде в Москву для представления интересов США и в работе по улучшению наших отношений с Россией», — говорится в сообщении.

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Другие детали встречи главы государства и главы дипломатической миссии Белый дом не привел.

Ранее, 3 октября, президент Владимир Путин принял верительные грамоты у Джона Хантсмана и еще у 19 новых послов, которые приехали работать в Россию. Встреча состоялась в Александровском зале Кремля. Глава государства отметил, что дипломаты приступают к работе «в весьма сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной, в мире усиливается напряженность».