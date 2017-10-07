Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России

Президент Дональд Трамп провел встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой, сообщает пресс-служба Белого дома.
Американский лидер пожелал дипломату удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.
«Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом-младшим и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им успехов по их приезде в Москву для представления интересов США и в работе по улучшению наших отношений с Россией», — говорится в сообщении.
Другие детали встречи главы государства и главы дипломатической миссии Белый дом не привел.
Ранее, 3 октября, президент Владимир Путин принял верительные грамоты у Джона Хантсмана и еще у 19 новых послов, которые приехали работать в Россию. Встреча состоялась в Александровском зале Кремля. Глава государства отметил, что дипломаты приступают к работе «в весьма сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной, в мире усиливается напряженность».
Бывший губернатор штата Юта республиканец Джон Хантсман принял присягу в качестве посла в России 29 сентября. До своего назначения новым главой американской дипмиссии в России возглавлял Атлантический совет — исследовательскую организацию, занимающуюся внешнеполитическими вопросами. Политическую карьеру Хантсман начал еще при Рональде Рейгане, когда в 1983 году он стал помощником первого советника президента США. В его дипломатической карьере была работа на постах руководителя дипмиссий США в Сингапуре и Китае, посольство в Пекине он возглавлял с 2009 по 2011 год.