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08:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана встретился с королем Саудовской Аравии

В ходе встречи стороны обсудили идею проведения следующего заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в королевстве.

(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель-Азизом ас-Саудом, находящимся с визитом в России. Встреча состоялась в Москве, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана тепло приветствовал саудовского монарха. «Мечта сбылась — вы приехали в нашу страну», — отметил он.

Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в свою очередь сообщил, что пристально следит за развитием Татарстана как одного из ведущих регионов России.

На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках российско-саудовских отношений, а также взаимодействие в рамках Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которую возглавляет Рустам Минниханов. В частности, Президент Татарстана предложил королю рассмотреть возможность проведения очередного заседания группы в Саудовской Аравии. Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд положительно оценил это предложение и дал соответствующие поручения.

Кроме того, Рустам Минниханов предложил провести в Казани очередное заседание совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметим, что во встрече также принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Священнослужитель поделился впечатлениями со своими подписчиками в «Инстаграме».

«Мне посчастливилось принять участие в этом историческом событии. Король выразил свой интерес к республике и вспомнил о февральском визите Рустама Нургалиевича в КСА, по результатам которого была достигнута договоренность посетить Россию. “Но только не зимой”, — так пошутил тогда монарх. Также король отметил, что во взаимоотношениях России и Саудовской Аравии открыта новая страница истории. По его мнению, Наша страна является одной из двух сверхдержав», — написал Камиль хазрат.

По его словам, отдельное внимание стороны уделили проблеме международного терроризма и религиозного экстремизма. «Король подчеркнул, что ислам — это религия мира, добра, любви и толерантности», — указал муфтий РТ.

Напомним, король Саудовской Аравии прибыл в Москву вечером 4 октября. Вчера он провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в которых принял участие и Рустам Минниханов.

Отметим, что именно Президент Татарстана от имени Президента РФ пригласил монарха посетить Россию и получил от него положительный ответ. Это произошло 7 февраля в ходе визита татарстанской делегации в Саудовскую Аравию, рассказал ИА «Татар-информ» президент Болгарской исламской академии, бывший Постоянный представитель России при Организации исламской конференции Камиль Исхаков.

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