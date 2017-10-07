Президент Татарстана встретился с королем Саудовской Аравии
В ходе встречи стороны обсудили идею проведения следующего заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в королевстве.
В ходе встречи стороны обсудили идею проведения следующего заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в королевстве.
(Казань, 6 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с королем Саудовской Аравии Салманом бен
Президент Татарстана тепло приветствовал саудовского монарха. «Мечта сбылась — вы приехали в нашу страну», — отметил он.
Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в свою очередь сообщил, что пристально следит за развитием Татарстана как одного из ведущих регионов России.
На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках
Кроме того, Рустам Минниханов предложил провести в Казани очередное заседание совместной межправительственной
Отметим, что во встрече также принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Священнослужитель поделился впечатлениями со своими подписчиками в «Инстаграме».
«Мне посчастливилось принять участие в этом историческом событии. Король выразил свой интерес к республике и вспомнил о февральском визите Рустама Нургалиевича в КСА, по результатам которого была достигнута договоренность посетить Россию. “Но только не зимой”, — так пошутил тогда монарх. Также король отметил, что во взаимоотношениях России и Саудовской Аравии открыта новая страница истории. По его мнению, Наша страна является одной из двух сверхдержав», — написал Камиль хазрат.
По его словам, отдельное внимание стороны уделили проблеме международного терроризма и религиозного экстремизма. «Король подчеркнул, что ислам — это религия мира, добра, любви и толерантности», — указал муфтий РТ.
Напомним, король Саудовской Аравии прибыл в Москву вечером 4 октября. Вчера он провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в которых принял участие и Рустам Минниханов.
Отметим, что именно Президент Татарстана от имени Президента РФ пригласил монарха посетить Россию и получил от него положительный ответ. Это произошло 7 февраля в ходе визита татарстанской делегации в Саудовскую Аравию, рассказал ИА «Татар-информ» президент Болгарской исламской академии, бывший Постоянный представитель России при Организации исламской конференции Камиль Исхаков.