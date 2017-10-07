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09:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вячеслав Шпорт напутствовал участников ВФМС

Активисты рассказали главе региона о проектах, которые презентуют на фестивале.

Делегация Хабаровского края в составе 55 участников и 50 волонтеров уже через неделю отправится на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет 14—22 октября в Москве и Сочи. С молодыми активистами в интеллектуальном центре ТОГУ встретился губернатор региона Вячеслав Шпорт, об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В команде края — представители работающей, служащей и творческой молодежи, спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, молодые парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты, экологи. Все кандидатуры участников прошли серьезный многоступенчатый отбор и подтверждены Национальным подготовительным комитетом и Дирекцией фестиваля.

На встрече активисты рассказали главе региона о своих идеях и разработанных проектах, с которыми они выступят на дискуссиях во время Всемирного фестиваля. К примеру, студент пятого курса Института архитектуры и дизайна ТОГУ Игорь Бойчук на площадке «Архитектура и дизайн будущего» планирует рассказать о своих идеях по развитию современных общественных пространств, над которыми сейчас активно работает молодежь в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда». Он отметил, что вместе со своими единомышленниками они уже разработали несколько типовых дизайн-проектов, которые будут реализованы в Хабаровске в 2018 году. Кроме того, активисты в рамках фестиваля планируют наладить связи с представителями ведущих архитектурных школ России и зарубежья.

Вячеслав Шпорт отметил, что делегация региона будет одной из самых многочисленных в России. Он пожелал молодежи достойно представить Хабаровский край на таком масштабном событии.

«Сегодня я увидел молодых людей, способных внести свой вклад в развитие региона. Вы — имидж нашего края. Талантливые, увлечённые интересными, содержательными идеями, вы нацелены на результат и практическую отдачу. Уверен, наша делегация из Хабаровского края будет яркой, позитивной, открытой и качественно себя проявит на рабочих и дискуссионных площадках события международного уровня», — отметил Вячеслав Шпорт. Ранее выбрали логотип, который станет частью фирменного стиля команды региона для участия во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Им стал медведь.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов объединит более 20 тысяч человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году на участие в Фестивале было подано более 50 тысяч заявок от кандидатов из 186 стран мира.

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