Вячеслав Шпорт напутствовал участников ВФМС
Активисты рассказали главе региона о проектах, которые презентуют на фестивале.
Активисты рассказали главе региона о проектах, которые презентуют на фестивале.
Делегация Хабаровского края в составе 55 участников и 50 волонтеров уже через неделю отправится на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет
В команде края — представители работающей, служащей и творческой молодежи, спортсмены, лидеры некоммерческих организаций, молодые парламентарии и ученые, преподаватели вузов,
На встрече активисты рассказали главе региона о своих идеях и разработанных проектах, с которыми они выступят на дискуссиях во время Всемирного фестиваля. К примеру, студент пятого курса Института архитектуры и дизайна ТОГУ Игорь Бойчук на площадке «Архитектура и дизайн будущего» планирует рассказать о своих идеях по развитию современных общественных пространств, над которыми сейчас активно работает молодежь в рамках приоритетного федерального проекта «Комфортная городская среда». Он отметил, что вместе со своими единомышленниками они уже разработали несколько типовых
Вячеслав Шпорт отметил, что делегация региона будет одной из самых многочисленных в России. Он пожелал молодежи достойно представить Хабаровский край на таком масштабном событии.
«Сегодня я увидел молодых людей, способных внести свой вклад в развитие региона. Вы — имидж нашего края. Талантливые, увлечённые интересными, содержательными идеями, вы нацелены на результат и практическую отдачу. Уверен, наша делегация из Хабаровского края будет яркой, позитивной, открытой и качественно себя проявит на рабочих и дискуссионных площадках события международного уровня», — отметил Вячеслав Шпорт. Ранее выбрали логотип, который станет частью фирменного стиля команды региона для участия во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Им стал медведь.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов объединит более 20 тысяч человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году на участие в Фестивале было подано более 50 тысяч заявок от кандидатов из 186 стран мира.