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08:23 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения

— В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в развитие белорусско-российских отношений в духе стратегического партнерства, — отметил Александр Лукашенко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств, — заявил белорусский президент.

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