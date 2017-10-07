Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения
— В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в развитие
— В нашей стране высоко ценят Ваш вклад в развитие
— Правильность выбранного нами курса на сближение Беларуси и России подтверждена временем. Сегодня достижения союзного строительства очевидны. Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств, — заявил белорусский президент.