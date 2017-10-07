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09:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэрия предупредила о незаконности митинга сторонников Навального на площадке в центре Перми

ПЕРМЬ, 7 октября, ФедералПресс. Администрация Перми распространила разъяснение о порядке проведения заявленного на сегодня публичного мероприятия.

В сообщении говорится, что в интернете и раздаваемых листовках указывается на согласованный характер публичного мероприятия, запланированного в центре Перми возле монумента «Героям фронта и тыла». Однако данная информация не соответствует действительности.

Для проведения заявленного в форме собрания мероприятия предложена альтернативная площадка в Саду камней. Таким образом, публичное мероприятие возле монумента «Героям фронта и тыла» незаконно. Уточняется, что нарушителям может грозить наказание в виде штрафа до 50 тыс. рублей, административного ареста на срок до 20 суток и до 100 часов обязательных работ.

Активисты пермского штаба Алексея Навального считают, что имеют право воспользоваться законом «о гайд-парках» и свои планы не корректируют.

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